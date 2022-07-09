Протестующие попытались угнать машины из резиденции президента Шри-Ланки

Протестующие, захватившие 9 июля резиденцию президента Шри-Ланки Готабайи Раджапаксы, пытаются угнать автомобили, которые находятся на территории. Видео с места событий опубликовано в Twitter.

Ранее в субботу толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией Раджапаксы и захватили территорию. По некоторым данным, главе государства удалось покинуть резиденцию за несколько минут до того, как демонстранты ее захватили.

В этот же день группа политиков призвала главу страны уйти в отставку.

Островное государство переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов.

Параллельно с этим начались внутриланкийские проблемы, связанные с действиями руководства, которое приняло ряд неудачных решений. В частности, власти резко снизили налоги, надеясь, что это оживит экономику. Это сработало, однако доходы в бюджет резко снизились, так что стало непонятно, откуда брать деньги.

Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует долг Шри-Ланки, который достиг $51 млрд. Кроме того, в стране острая нехватка топлива.