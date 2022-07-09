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Ведущий Fox Business рассказал о желании демократов по-тихому «слить» Байдена

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Фото: Global Look Press/Yuri Gripas
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Ведущий телеканала Fox News Стюарт Варни заявил, что представители Демократической партии США стараются держаться подальше от президента Джо Байдена и по-тихому его сливают.

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На фоне грядущих выборов в конгресс, которые состоятся уже через четыре месяца, многие соратники по партии стараются дистанцироваться от президента. Виной тому рекордно-низкий рейтинг Байдена, опустившийся до отметки в 36%, который существенно осложняет работу Демократической партии, пояснил Варни.

В качестве примера телеведущий рассказал о ситуации, случившейся в штате Огайо, когда ни кандидат в местный сенат Тим Райан, ни баллотирующаяся на пост губернатора Нан Уэйли не посетили выступление Байдена. По мнению Варни, оба решили таким образом не снижать свои шансы на успех в грядущей предвыборной гонке.

Телеведущий напомнил, что даже телеканал CNN, традиционно считающийся «бастионом поддержки Байдена», начал всё чаще заявлять о потребности США в смелом лидере. Газета The New York Times же недавно сообщила, что некоторые демократы планируют «избавиться от якоря» в лице нынешнего президента в 2024 году.

Варни добавил, что эти события могут произойти и раньше, если, как и ожидается, демократы потерпят фиаско на выборах в ноябре. После этого они, скорее всего, обвинят во всем Байдена и «сольют» его, спрогнозировал телеведущий.

Ранее, 9 июля, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сделал всё, чтобы привести нацию страны в упадок, поэтому власти не имеют право читать нравоучении другим государствам. Трамп также добавил, что ситуация в стране ухудшилась с момента начала президентства Джо Байдена.

25 июня бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты за последние два года пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира. При этом он отметил, что главная проблема состоит в том, что США перестали слушать и уважать.

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