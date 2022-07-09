Рогозин отказался обсуждать что-либо с главой NASA

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не намерен обсуждать что-либо с главой NASA Биллом Нельсоном, пока с предприятий «Роскосмоса» не снимут санкции.

Рогозин рассказал, что Нельсон хотел поговорить с ним по телефону после того, как российские космонавты развернули на МКС флаг Луганской Народной Республики (ЛНР).

«А о чем говорить-то. Говорить не о чем. Пусть сначала санкции снимут», — сказал гендиректор «Роскосмоса» в эфире телеканала «Россия-24» 9 июля.

1 июля гендиректор «Роскосмоса» сообщил о старте переговоров между РФ и США о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на МКС. Рогозин уточнил: речь идет о переговорах, которые одобрило российское правительство в своем распоряжении от 10 июня.

3 апреля Рогозин заявил, что «Роскосмос» не будет продолжать совместную работу с государствами, руководство которых осуществляет военную поддержку Украины. Тогда же он отметил, что NASA не хотят заниматься вопросом снятия санкций против космической отрасли РФ. Рогозин рассказал, что Нельсон выразил приверженность сотрудничеству по МКС, однако заявил, что не занимается вопросом снятия санкций с предприятий РФ.

Ранее, 24 марта, Рогозин предположил, что с конца 2023 года Россия получит полную независимость в доступе в космос. По его словам, с космодрома Восточный Россия сможет запускать ракеты всех классов.

Санкционные меры против России страны Запада ужесточили после начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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