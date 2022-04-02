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Рогозин исключил отмену санкций против российской космической отрасли

Рогозин: NASA не хочет заниматься вопросом снятия санкций против космической отрасли РФ
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Европейское и Канадское космические агентства, а также NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США) не хотят заниматься вопросом снятия санкций против космической отрасли РФ. Об этом в субботу, 2 апреля, заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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«Глава NASA [Билл] Нельсон, руководитель Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер и глава Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл ответили на мое к ним обращение с требованием отмены санкций против ряда предприятий российской ракетно-космической отрасли. Американский и канадский ответы написаны практически под копирку», — сообщил Рогозин в своем Telegram.

Он рассказал, что глава NASA выразил приверженность сотрудничеству по МКС, однако заявил, что не занимается вопросом снятия санкций с предприятий РФ.

«Тем не менее позиция наших партнеров понятна: санкции сняты не будут», — отметил глава госкорпорации.

Рогозин добавил, что «Роскосмос» готовит доклад руководству России о перспективах дальнейшего сотрудничества с иностранными партнерами в рамках Международной космической станции (МКС) на фоне санкций.

«МКС им нужна. Без русских они там не могут справиться, потому что никто кроме нас не может доставить топливо на Международную космическую станцию. Никто кроме наших двигателей наших грузовых кораблей не может корректировать положение Международной космической станции, уворачивая ее от космического мусора», — отметил глава госкорпорации в эфире телеканала «Россия 24».

24 марта Рогозин предположил, что с конца 2023 года Россия получит полную независимость в доступе в космос. По его словам, с космодрома Восточный Россия сможет запускать ракеты всех классов.

19 марта Рогозин сообщил, что в рамках санкций США рассматривают вопрос об отключении России от GPS. Однако уже 23 марта он заявил, что технически отключить Россию от системы спутниковой связи GPS достаточно сложно.

Запад начал вводить санкции в отношении России после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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