Эстония осталась один на один со своими внутренними проблемами, поэтому стране необходимо формирование коалиции нового правительства. Об этом в субботу, 9 июля, заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди «Известиям».

«Второй пошел! Вернее, вторая. Коррупционные скандалы, энергетический и правительственный кризис, высокий уровень инфляции и низкие темпы экономического роста не оставляют Эстонии шансов на спокойную жизнь и теплую беззаботную зиму», — сказала она.

Ковитиди отметила, что Эстония лишила себя дружбы с Россией, подыгрывая англоамериканцам, поэтому теперь страна осталась один на один со своими проблемами.

«В результате эстонскому правительству необходимо формирование коалиции нового правительства. Каким оно будет и когда появится — покажет время, учитывая, что пора летних каникул, а без решения парламента по этим вопросам не обойтись», — подчеркнула сенатор.

Днем ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила о планах покинуть пост. Она подчеркнула, что сама стала инициатором данного предложения. Решение об отставке прозвучало на фоне отставки премьера Британии Бориса Джонсона.

17 июня Каллас отмечала, что Эстония столкнется с «мучительной зимой» из-за энергетического кризиса. Она отметила, что ситуация в стране осложнена совокупностью высокого уровня инфляции и низких темпов экономического роста.

Кая Каллас родилась 18 июня 1977 года в Таллине. Пост премьер-министра Эстонии она заняла 26 января 2021 года.