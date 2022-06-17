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Премьер Эстонии спрогнозировала «мучительную зиму» из-за энергетического кризиса

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Эстония столкнется с «мучительной зимой» из-за энергетического кризиса. Об этом премьер-министр страны Кая Каллас заявила в пятницу, 17 июня.

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«Мы столкнемся с трудными временами из-за энергетики. Мы, возможно, станем свидетелями цен еще более высоких, чем прошлой зимой», — сказала она в интервью Bloomberg.

По словам главы кабмина, ситуация в стране осложнена совокупностью высокого уровня инфляции и низких темпов экономического роста, передает RT.

7 июня Каллас заявила, что ЕС испытывает трудности в вопросе сохранения единой позиции по продолжению санкционного давления на РФ из-за спецоперации на Украине, пишет REGNUM.

3 июня Евросоюз (ЕС) заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран — участников союза от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов. Также вводится поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю. Временное исключение из запрета на морские поставки нефти из России введено только для Болгарии и Хорватии. При этом сделано временное исключение для поставок продукта по трубопроводам.

Комментируя новый блок антироссийских мер, принятый Европой, президент России 3 июня назвал политику Евросоюза в энергетике недальновидной. Глава государства добавил, что попытка Запада принизить значение традиционных источников энергии привела к «недоинвестированию в энергетический сектор и росту цен», и отметил, что Россия не виновата в ситуации с ростом цен на энергоресурсы. Ранее Путин отмечал, что Европа стала местом с высокими ценами на энергоресурсы в долгосрочной перспективе, а отказ от российских энергоресурсов самоубийственен для ЕС.

Как указала основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари, попытки ЕС заменить российские энергоресурсы альтернативными вызывают болезненные перебои на мировом рынке и приводят к еще большей инфляции.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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