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Врач перечислила способствующие старению организма продукты

Врач Тихомирова рассказала, что быстрые углеводы способствуют старению
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Фото: Global Look Press/Jens-Christof Niemeyer
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Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, от каких продуктов следует отказаться, чтобы процесс старения в организме не усокрялся и как поддерживать красоту своего тела.

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«Соблюдать правильное питание, пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и полноценно спать – это главные правила, которых необходимо придерживаться для того, чтобы приостановить старение», — рассказала Тихомирова в беседе с агентством «Прайм».

Врач также добавила, что старение ускоряют все быстрые углеводы, которые мы за раз потребляем в большом количестве, так как те быстро поступают в кровь и создают «сахарные скачки». Закономерным результатом резкого скачка сахара является усиление старения соединительной ткани организма, пояснила Тихомирова.

Также она упомянуло о негативных последствиях приема избыточно соленой пищи в больших размерах.

«Если мы потребляем много соли, то наши ткани начинают отекать, а в состоянии отёчности старение наступает быстрыми темпами. Так что, большое количество соли и вспышки сахара приводят к быстрому старению соединительной ткани», — подчеркнула Тихомирова.

Помимо продуктов с высоким содержанием сахара и избыточно соленой пищи врач также настоятельно рекомендовала отказаться от алкоголя. Тихомирова также добавила, что если вы хотите сохранить молодость, то лучше самостоятельно готовить свой обед, так как большинство поваров пересаливают пищу, чтобы сделать ее вкуснее.

«Классический пример «продукта старения» — выпечка (торты, пирожные) из-за высокого содержания соли, жира и сахара», — резюмировала Тихомирова.

Ранее, 8 июля, ведущий специалист клиники «Семейная» Софья Цатурян рассказала, что авокадо является важнейшим продуктом для женщин из-за обилия содержащихся полезных витаминов. Помимо этого, эндокринолог порекомендовала женщинам употреблять красное мясо, жирную рыбу, необработанные крупы и молочные продукты.

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