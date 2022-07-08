Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина получила от Литвы турецкий беспилотник «Байрактар»
Спорт
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче легенд
Мир
Украинские боевики разместили вооружение в школах Харькова и Кривого Рога
Мир
Страны G20 не приняли коммюнике по итогам встречи на Бали
Мир
США планируют поставить Киеву вооружение на месяцы вперед
Мир
РФ использовала в СБ ООН право вето по резолюции Запада о помощи в Сирии
Происшествия
Украинский беспилотник обстрелял погранпост и АЗС в Брянской области
Экономика
Путин заявил о лихорадке мировых рынков из-за отказа от энергоресурсов из РФ
Экономика
В Минсельхозе исключили дефицит картофеля в России
Мир
Премьер Эстонии Каллас планирует уйти с поста
Мир
В Донецке начался пожар после обстрела со стороны ВСУ

Эндокринолог назвала самый полезный продукт для женского здоровья

Эндокринолог Цатурян рассказала, почему авокадо полезно для женского здоровья
0
Фото: Global Look Press/Andy Dean
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авокадо является важнейшим продуктом для женщин, заявила врач-эндокринолог, ведущий специалист клиники «Семейная» Софья Цатурян.

Враг фигуры: врачи назвали самый вредный продукт для женщин
Сахар приводит к опасным болезням и ожирению

«В авокадо содержатся макро- и микроэлементы: селен, магний, калий, витамин Е и D, а также витамины группы B. Желательно употреблять по одному плоду в день три-пять раз в неделю», — заявила она интервью «Газете.Ru» в пятницу, 8 июля.

Помимо этого, эндокринолог порекомендовала женщинам употреблять красное мясо, жирную рыбу, необработанные крупы и молочные продукты.

По ее мнению, у женщин анемия развивается чаще, чем у мужчин, по этой причине они должны уделять внимание красным сортам мяса.

«Это главный источник железа! Железо также содержится в свиной и говяжьей печени, индейке и мясе кролика. Если употреблять эти продукты 2-3 раза в неделю, можно снизить риски развития анемии», — пояснила Цатурян.

Кроме того, она обратила внимание на то, что женщинам обязательно нужно употреблять сложные углеводы.

Также специалист назвала одни из самых полезных круп для женского здоровья — это гречка, перловка, бурый, серый и коричневый рис.

«Эти крупы богаты селеном, магнием, цинком, фосфором, витаминами группы B и никотиновой кислотой. Есть их надо 100-200 г ежедневно на завтрак или обед», — посоветовала она.

В марте 2021 года врач из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова сообщила, что набор лишнего веса может привести к развитию гинекологических заболеваний. Чтобы не допустить этого, она порекомендовала избегать продуктов, богатых насыщенными жирами, — мяса жирных сортов, полуфабрикатов и колбасных изделий.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022