Эндокринолог назвала самый полезный продукт для женского здоровья

Авокадо является важнейшим продуктом для женщин, заявила врач-эндокринолог, ведущий специалист клиники «Семейная» Софья Цатурян.

«В авокадо содержатся макро- и микроэлементы: селен, магний, калий, витамин Е и D, а также витамины группы B. Желательно употреблять по одному плоду в день три-пять раз в неделю», — заявила она интервью «Газете.Ru» в пятницу, 8 июля.

Помимо этого, эндокринолог порекомендовала женщинам употреблять красное мясо, жирную рыбу, необработанные крупы и молочные продукты.

По ее мнению, у женщин анемия развивается чаще, чем у мужчин, по этой причине они должны уделять внимание красным сортам мяса.

«Это главный источник железа! Железо также содержится в свиной и говяжьей печени, индейке и мясе кролика. Если употреблять эти продукты 2-3 раза в неделю, можно снизить риски развития анемии», — пояснила Цатурян.

Кроме того, она обратила внимание на то, что женщинам обязательно нужно употреблять сложные углеводы.

Также специалист назвала одни из самых полезных круп для женского здоровья — это гречка, перловка, бурый, серый и коричневый рис.

«Эти крупы богаты селеном, магнием, цинком, фосфором, витаминами группы B и никотиновой кислотой. Есть их надо 100-200 г ежедневно на завтрак или обед», — посоветовала она.

В марте 2021 года врач из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова сообщила, что набор лишнего веса может привести к развитию гинекологических заболеваний. Чтобы не допустить этого, она порекомендовала избегать продуктов, богатых насыщенными жирами, — мяса жирных сортов, полуфабрикатов и колбасных изделий.