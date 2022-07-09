Реклама
Прямой эфир
Мир
Мирная жизнь восстанавливается в освобожденном Купянске
Мир
Байден не смог найти выход после выступления в штаб-квартире ЦРУ
Мир
Отличившимся на спецоперации военнослужащим вручили награды
Армия
Ружье ЛПД-801 впервые использовали против дронов ВСУ
Мир
Reuters узнал о решении Канады вернуть ФРГ турбину для «Северного потока»
Мир
Союзные силы освободили поселок в ДНР и начали наступление на Артемовск
Мир
Киев оценил численность своей армии более чем в миллион человек
Мир
Twitter подаст в суд на Маска из-за срыва сделки по покупке соцсети
Происшествия
Подавший сигнал тревоги над Казахстаном самолет благополучно сел в Уфе
Мир
Байден распорядился выделить Украине военную помощь еще на $400 млн
Экономика
В России могут отменить комиссию для переводов физлиц до 1,4 млн рублей
Сюжет:

Военкор «Известий» показал работу ремонтного батальона на спецоперации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пунктах дислокации подразделений ВС РФ, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, трудятся ремонтные части. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Военнослужащие ремонтного батальона — специалисты-универсалы. Они производят и ремонт, и обслуживание боевой техники. Причем работы выполняются в короткие сроки, чтобы как можно скорее машины вернулись в строй на передовую.

Так, механики следят за состоянием здоровья боевых машин, они чистят фильтры, проверяют двигатели, меняют масло, ремонтируют ходовую. Как поделился командир ремонтного отделения Сергей, например, обслуживание и сприцовка трансмиссии не более получаса.

Ударная блокировка: ВФУ обстреляли гидроэлектростанцию на Днепре
Разрушение ГЭС в Новой Каховке могло закончиться техногенной катастрофой

Работа осуществляется в несколько смен, в любую погоду. Скорость в этом деле важна, но еще важнее профессионализм и внимание к деталям.

«От этого зависит надёжность ее эксплуатации. Как к технике будешь относиться так и техника будет надёжно показывать себя», — рассказал заместитель командира ремонтного подразделения бронетанковой техники Иван.

Боевые машины ещё ни разу не подводили, отметили военные. Двигатели работают до последнего даже в тяжёлых боевых условиях.

«Сейчас крепят динамическую защиту. В этих железных коробках взрывчатое вещество. Если снаряд попадёт то из за взрыва изменится угол обстрела. А экипаж останется в живых», — показал процесс ремонта журналист.

После работы военнослужащие вознаграждают себя вкусным обедом. На полевой кухне повара готовят в восьмидесятилитровой печи, это рассчитано на несколько сотен бойцов.

Проблем с продуктами нет, признаются военные. В палатке целый продовольственный склад. При этом бойцы сами выращивают овощи на грядках.

Ранее, 26 июня, военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как осуществляются ремонтные работы в полевых условиях спецоперации РФ. Вместе с российскими военными на позициях работают и гражданские специалисты. Сотрудники заводов-производителей помогают разобраться в сложных механизмах и заводских установках тяжелой техники.

До этого, 16 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Харькова.

Также уничтожено два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Барвенково Харьковской области, добавил он.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022