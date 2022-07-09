Военкор «Известий» показал работу ремонтного батальона на спецоперации

В пунктах дислокации подразделений ВС РФ, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, трудятся ремонтные части. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Военнослужащие ремонтного батальона — специалисты-универсалы. Они производят и ремонт, и обслуживание боевой техники. Причем работы выполняются в короткие сроки, чтобы как можно скорее машины вернулись в строй на передовую.

Так, механики следят за состоянием здоровья боевых машин, они чистят фильтры, проверяют двигатели, меняют масло, ремонтируют ходовую. Как поделился командир ремонтного отделения Сергей, например, обслуживание и сприцовка трансмиссии не более получаса.

Работа осуществляется в несколько смен, в любую погоду. Скорость в этом деле важна, но еще важнее профессионализм и внимание к деталям.

«От этого зависит надёжность ее эксплуатации. Как к технике будешь относиться так и техника будет надёжно показывать себя», — рассказал заместитель командира ремонтного подразделения бронетанковой техники Иван.

Боевые машины ещё ни разу не подводили, отметили военные. Двигатели работают до последнего даже в тяжёлых боевых условиях.

«Сейчас крепят динамическую защиту. В этих железных коробках взрывчатое вещество. Если снаряд попадёт то из за взрыва изменится угол обстрела. А экипаж останется в живых», — показал процесс ремонта журналист.

После работы военнослужащие вознаграждают себя вкусным обедом. На полевой кухне повара готовят в восьмидесятилитровой печи, это рассчитано на несколько сотен бойцов.

Проблем с продуктами нет, признаются военные. В палатке целый продовольственный склад. При этом бойцы сами выращивают овощи на грядках.

Ранее, 26 июня, военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как осуществляются ремонтные работы в полевых условиях спецоперации РФ. Вместе с российскими военными на позициях работают и гражданские специалисты. Сотрудники заводов-производителей помогают разобраться в сложных механизмах и заводских установках тяжелой техники.

До этого, 16 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Харькова.

Также уничтожено два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Барвенково Харьковской области, добавил он.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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