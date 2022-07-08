Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России могут отменить комиссию для переводов физлиц до 1,4 млн рублей
Мир
В Харьковской области утвердили новую государственную символику
Мир
Канада и ФРГ приблизились к соглашению по возврату РФ турбины для СП
Мир
Украина получила от Литвы турецкий беспилотник «Байрактар»
Спорт
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче легенд
Мир
Украинские боевики разместили вооружение в школах Харькова и Кривого Рога
Мир
Страны G20 не приняли коммюнике по итогам встречи на Бали
Мир
США планируют поставить Киеву вооружение на месяцы вперед
Мир
РФ использовала в СБ ООН право вето по резолюции Запада о помощи в Сирии
Происшествия
Украинский беспилотник обстрелял погранпост и АЗС в Брянской области
Экономика
Путин заявил о лихорадке мировых рынков из-за отказа от энергоресурсов из РФ
Сюжет:

Военкор «Известий» показал работу артиллеристов по позициям ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал работу российских артиллеристов по позициям украинских военных на Угледарском направлении в Донецкой Народной Республике.

Беспилотники корректируют огонь артиллерийских самоходных установок перед нанесением ударов.

Командир батареи 136-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Ярослав Тромсюк отметил, что основные цели артиллерии — пехота, окопы, БМП и танки.

«Результаты большие. Несколько танков уничтожены, несколько БМП, окопы тоже хорошо поражаются. Наши офицеры грамотно работают», — сказал он.

Ранее, 8 июля, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские ВС атаковали Кировский район Донецка с использованием снарядов «натовского» калибра. Отмечалось, что было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

Кроме того корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал, как военные ДНР в ночное время проводят контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками, реагируя на их удары по Донецку, Макеевке и другим населенным пунктам ДНР обстрелами из РСЗО БМ-21 «Град». По украинских бойцам выпустили по 40 реактивных снарядов от каждого «Града».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022