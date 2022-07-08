Военкор «Известий» показал работу артиллеристов по позициям ВСУ

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал работу российских артиллеристов по позициям украинских военных на Угледарском направлении в Донецкой Народной Республике.

Беспилотники корректируют огонь артиллерийских самоходных установок перед нанесением ударов.

Командир батареи 136-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Ярослав Тромсюк отметил, что основные цели артиллерии — пехота, окопы, БМП и танки.

«Результаты большие. Несколько танков уничтожены, несколько БМП, окопы тоже хорошо поражаются. Наши офицеры грамотно работают», — сказал он.

Ранее, 8 июля, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские ВС атаковали Кировский район Донецка с использованием снарядов «натовского» калибра. Отмечалось, что было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

Кроме того корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал, как военные ДНР в ночное время проводят контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками, реагируя на их удары по Донецку, Макеевке и другим населенным пунктам ДНР обстрелами из РСЗО БМ-21 «Град». По украинских бойцам выпустили по 40 реактивных снарядов от каждого «Града».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

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