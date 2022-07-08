Путин заявил о важности обеспечения рынка РФ всеми базовыми продуктами питания

Ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной, поэтому РФ должна обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания. Об этом в пятницу, 8 июля, заявил президент России Владимир Путин.

«В первую очередь мы, конечно, должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, российский рынок, всеми базовыми продуктами питания и уделить необходимое внимание отрасли переработки продуктов», — сказал он на совещании с правительством.

По его словам, напряженность на мировых рынках продовольствия является результатом ошибок некоторых партнеров России, прежде всего в сфере энергетики.

«Это их проблемы, но и на нас они тоже будут отражаться», — отметил Путин.

Ранее в этот день президент отметил, что государство окажет поддержку компаниям рыбопромысловой отрасли. Он подчеркнул, что рыбохозяйственный комплекс относится к ключевым отраслям и вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие многих регионов России.

Днем ранее российский лидер заявил, что на РФ перекладывают вину за надвигающийся продовольственный кризис, но проблемы начались намного раньше из-за действия Запада. По его словам, Запад стал злоупотреблять монополией на резервные валюты и печатать деньги, также ситуацию усугубили западные санкции в отношении РФ.

Глава государства также отметил, что Россия располагает хорошими видами на урожай, в том числе пшеницы — ожидается около 130 млн т.

В апреле член гильдии маркетологов Олег Дергачев заявил «Известиям», что россиянам не стоит опасаться продовольственного кризиса. Он подчеркнул, что рынок способен адаптироваться к меняющимся условиям.