Маркетолог Дергачев исключил дефицит продуктов питания в России

Россиянам не стоит опасаться продовольственного кризиса. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил «Известиям» член гильдии маркетологов Олег Дергачев.

«У нас дорожает часть продуктов, она будет замещаться, конечно. <...> Запасы большие я не думаю, что у нас будет какой-то коллапс. Но цены будут гулять», — пояснил он.

Дергачев отметил, что рынок способен адаптироваться к меняющимся условиям. В настоящий момент серьезное влияние на экономику оказывает спецоперация РФ по защите Донбасса и ее последствия, однако это не единственный фактор.

Противостояние ограничительных мер Запада и контрсанкций со стороны Москвы, длящееся уже не первый год, формирует обстановку на мировом рынке и затрагивает всех его участников, добавил он.

Ранее, 30 января, об отсутствии предпосылок к дефициту овощей в российских магазинах сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Предстоящий урожай и обнуление импортных пошлин на овощную группу позволяют говорить о защищенности внутреннего рынка.

На прошлой неделе, 23 марта, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев прокомментировал ситуацию с запасами сахара в стране. Он заявил, что Россия производит достаточное количество сахара, чтобы обеспечить внутренний спрос.

15 марта экономист Леонид Холод призвал россиян, делающих запасы из-за боязни подорожания товаров, не опустошать полки магазинов. Он пояснил, что если количество товара выбирается в пять раз больше, чем обычное потребление, то полки начинают опустошаться, потому что логистика под это не рассчитана.

В тот же день вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в России нет риска возникновения дефицита продуктов питания из-за санкций стран Запада. По ее словам, Москва расширяет поставки из дружественных стран.

Очередные санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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