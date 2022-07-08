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Путин заверил в поддержке государством компаний рыбопромысловой отрасли
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Путин заверил в поддержке государством компаний рыбопромысловой отрасли

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Государство окажет поддержку компаниям рыбопромысловой отрасли. Об этом 8 июля заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Уверен, что российская рыбная индустрия при всех внешних вызовах и попытках санкционного давления будет и дальше стабильно развиваться, наращивать свою конкурентоспособность, а государство обязательно окажет компаниям, трудовым коллективам необходимую поддержку для решения приоритетных задач», — сказал он в ходе церемонии поднятия флага на новых рыбопромысловых судах.

Глава государства добавил, что «сегодня рыбохозяйственный комплекс в целом, безусловно, относится к важнейшим, ключевым отраслям, вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие многих регионов России, в обеспечение продовольственной безопасности страны».

Ранее, в 2021 году, российский лидер призвал «выдавить жуликов» из рыбной и лесной отраслей страны. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин тогда подтвердил, что эти две отрасли «самые криминальные на сегодняшний день». Он отметил, что ведомство пытается навести порядок и пообещал доложить о результатах.

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