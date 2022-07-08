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На TikTok подали в суд после гибели семерых детей из-за опасного челленджа

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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Несколько исков в суд поступило против социальной сети TikTok после распространения опасного челленджа, жертвами которого стали семь детей из Италии, Австралии и США. Об этом 7 июля сообщило американское интернет-издание The Verge.

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Суть челленджа заключается в том, что участник должен как можно дольше не дышать. Для этого можно использовать любые подручные средства.

Родители обвиняют платформу в том, что она знала о существовании опасного конкурса с 2021 года и не пыталась препятствовать его популяризации. Более того, утверждается, что TikTok часто добавлял видеоролики с челленджем в рекомендации малолетних пользователей.

«Платформа должна гарантировать, что смертельно опасные ролики с челленджами не будут публиковаться, распространяться и находиться в рекомендациях», — гласит текст одного из исковых заявлений.

В конце апреля Мировой суд Москвы назначил административный штраф соцсети TikTok в размере 2 млн рублей за отказ удалять запрещенный в России материал, речь идет о пропаганде сексуальных меньшинств.

В марте TikTok приостановил распространение нового контента и ведение прямых эфиров на территории России в свете нового закона о фейках.

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