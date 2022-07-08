В ЦБ заявили о росте нелегальной деятельности в России в первом полугодии

В первом полугодии в России наблюдается рост по количеству субъектов нелегальной деятельности. Об этом в пятницу, 8 июля, заявил директор департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в ходе круглого стола на тему: «Финансовые мошенничества: новые схемы обмана и способы противодействия» в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Подводим итоги первого полугодия, виден существенный рост по количеству субъектов нелегальной деятельности», — подчеркнул он.

Так, в три раза зафиксирован рост по направлению нелегального кредитования — в основном за счет нелегального онлайн кредитования.

Второе направление — финансовые пирамиды, по ним также есть определенные тенденции роста, так как большинство таких пирамид работают в онлайн пространстве. Их задача быстро собрать деньги и исчезнуть.

Третье направление, которое назвал Лях, — нелегальная брокерская деятельность. Здесь наблюдается существенный спад, так как исчезли каналы вывода средств, которыми пользовались нелегальные брокеры.

Представитель ЦБ также предупредил, что, устанавливая сервисы VPN, люди часто не могут отличить официальные финансовые компании от неофициальных.

19 мая Банк России выявил увеличение объема украденных у граждан денежных средств и рекордно низкий уровень их возврата за I квартал 2022 года. Так, в I квартале 2022 года россияне перевели мошенникам денежные средства 258 097 раз. При этом за аналогичный период в 2021 году было зафиксировано 237 737 подобных случаев.

16 мая сообщалось, что, по предварительным данным, в I квартале 2022 года Банк России инициировал блокировку примерно 90 тыс. мошеннических телефонных номеров.