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Кардиолог Конев рассказал о риске внезапной смерти от тромбоза

Доктор Конев раскрыл, кто подвержен риску умереть внезапной смертью
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Фото: Unsplash
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«Оторвавшийся тромб» у людей с тромбозом неминуемо ведет к внезапной смерти. Об этом в четверг, 8 июля, сообщил врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев

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«Это состояние несовместимое с жизнью. Заранее что-то сказать нельзя. Тромбоз, как правило, печальный исход. Это внезапная смерть. Никакой предварительной симптоматики, и ничем помочь уже не сможете», — приводит его слова URA.RU.

По словам врача, наиболее подвержены риску внезапной смерти те, у кого есть предрасположенность к тромбозу.

Особое внимание необходимо уделять таким аспектам своего состояния здоровья, как на наличие связанных с сердечно-сосудистой системой заболеваний, повышенное давление или боли в сердце, уточнил Конев.

Среди самых первых мер профилактики в случае наличия предпосылок к тромбозу кардиолог назвал диспансеризацию.

«Также возможно назначение антикоагулянтов после консультации с врачом. Эти препараты резко повысили выживаемость пациентов с коронавирусом», — заключил врач.

Ранее, 27 июня, врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов рассказал «Известиям», что курение негативно влияет на все системы организма, однако в первую очередь на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы, поэтому в жару рекомендуется исключить эту привычку совсем или хотя бы свести к минимуму. Курение увеличивает риск образования тромбов, а в жару он возрастает даже у здоровых людей, добавил он.

В мае доктор медицинских наук, главный гематолог Санкт-Петербурга Андрей Новицкий рассказал, что что такая привычка, как утоление жажды в жаркую погоду ледяным стаканом воды, может стать у некоторых пациентов причиной тромботических состояний. К такому же состоянию может привести и окунание в ледяную прорубь сразу после бани. Как объяснил гематолог, из-за резкой смены температуры сосуды спазмируются и в них могут возникать тромбы.

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