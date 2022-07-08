На трубопроводе в Техасе произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел на трубопроводе компании Energy Transfer в городе Уоллис (Техас, США). Об этом в четверг, 7 июля, сообщил телеканал ABC.

По данным местных властей, хлопок произошел на изолированной территории. Сразу после взрыва над трубопроводом поднялся многометровый столб пламени, который можно было увидеть с расстояния в 30 миль (около 48 км).

Информации о пострадавших не поступало, однако жителей ближайших районов эвакуировали из соображений предосторожности.

Ранее, 18 января, взрыв произошел на нефтепроводе вблизи юго-восточной провинции Кахраманмараш на востоке Турции. По сообщению турецкой компании-оператора трубопровода, после взрыва вспыхнул пожар, для тушения которого были задействованы пожарные и аварийно-спасательный персонал. Отмечалось, что пламя распространилось на проезжую часть возле района Нарли.

В результате взрыва никто не пострадал. Позже было решено приостановить работу нефтепровода.

Отмечается, что примерно через час после взрыва прибывшие на место аварийные бригады ликвидировали возгорание.