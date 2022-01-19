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Работу нефтепровода приостановили после взрыва на юго-востоке Турции

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Работу идущего из иракского Киркука в турецкий Джейхан нефтепровода приостановили из-за ранее произошедшего взрыва. Об этом сообщает 19 января Daily Sabah со ссылкой на турецкий государственный оператор трубопроводов Botas.

Издание отмечает, что причина взрыва пока что не установлена. Мэр провинции Хайреттин Гюнгёр сообщил, что жертв в результате произошедшего нет. В свою очередь, губернатор провинции Омер Фарук Джошкун подтвердил, что пожар не затронул жилые кварталы вблизи зоны взрыва.

18 января взрыв произошел на нефтепроводе вблизи юго-восточной провинции Кахраманмараш на востоке Турции. По сообщению турецкой компании-оператора трубопровода, после взрыва вспыхнул пожар, для тушения которого были задействованы пожарные и аварийно-спасательный персонал. Отмечалось, что пламя распространилось на проезжую часть возле района Нарли.

Трубопровод используется для доставки нефти из иракского Киркука в портовый турецкий город Джейхан. Издание отмечает, что трубопровод раньше подвергался террористическим атакам.

В конце декабря телеканал CNN Turk сообщал о как минимум шести пострадавших в результате взрыва, прогремевшего на мусороперерабатывающем предприятии в Османие, административном центре одноименной провинции на юге Турции.

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