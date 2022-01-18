Взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции

В городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошел взрыв на нефтепроводе, после чего разгорелся пожар. Об этом во вторник, 18 января, сообщил телеканал A Haber.

Отмечается, что пламя пожара распространилось на проезжую часть возле района Нарли.

«В Кахраманмараше прогремел взрыв на нефтепроводе. После взрыва на месте возник пожар. Пожар, возникший после взрыва, распространился и на шоссе Кахраманмараш-Газиантеп», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время трасса закрыта в обоих направлениях.

Кроме того, известно, что нефтепровод принадлежит акционерному обществу «Трубопроводы и транспортировка нефти» (BOTAS).

По словам мэра столицы Кахраманмараш Хайреттина Гюнгёра, 19 пожарных автомобилей продолжают тушить возгорание.

Информации о пострадавших в результате произошедшего нет.

В конце декабря телеканал CNN Turk сообщал о как минимум шести пострадавших в результате взрыва, прогремевшего на мусороперерабатывающем предприятии в Османие, административном центре одноименной провинции на юге Турции.

Пострадавшие рабочие были доставлены в местную государственную больницу в состоянии разной тяжести.