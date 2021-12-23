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Взрыв прогремел на заводе в Турции

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Как минимум шесть человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего утром в четверг на мусороперерабатывающем предприятии на юге Турции. Об этом 23 декабря сообщил телеканал CNN Turk.

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По его данным, взрыв произошел на предприятии в Османие, административном центре одноименной провинции.

Пострадавшие рабочие доставлены в местную государственную больницу в состоянии разной тяжести.

Причина взрыва устанавливается, проводится расследование.

В октябре в результате взрыва, который произошел в жилом доме в столице Турции Анкаре, погибли два человека, в том числе ребенок. Еще четыре человека пострадали.

Расследование показало, что причиной ЧП стала утечка газа.

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