Взрыв прогремел на заводе в Турции

Как минимум шесть человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего утром в четверг на мусороперерабатывающем предприятии на юге Турции. Об этом 23 декабря сообщил телеканал CNN Turk.

По его данным, взрыв произошел на предприятии в Османие, административном центре одноименной провинции.

Пострадавшие рабочие доставлены в местную государственную больницу в состоянии разной тяжести.

Причина взрыва устанавливается, проводится расследование.

В октябре в результате взрыва, который произошел в жилом доме в столице Турции Анкаре, погибли два человека, в том числе ребенок. Еще четыре человека пострадали.

Расследование показало, что причиной ЧП стала утечка газа.