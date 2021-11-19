Жертвами взрыва жилого дома в Анкаре стали два человека

В результате взрыва, который произошел в жилом доме в столице Турции Анкаре, погибли два человека, в том числе ребенок и четверо пострадали. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает Haber Turk.

По его информации, ЧП произошло в районе Кечиорен в трехэтажном здании около 22:26 мск. Взрыв прогремел в кухонных секциях всех этажей.

При этом точные причины взрыва только устанавливаются. Мэр района Тургут Алтынок предположил, что в доме взорвался природный газ.

Между тем губернатор Анкары Васип Шахин отметил, что окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны после проведения необходимой экспертизы.

По его словам, погибли отец и его ребенок. Четверо пострадавших остаются в больницах.

«Поисково-спасательные и технические исследования обломков продолжаются», — заявил столичный губернатор.

Ранее, 17 ноября, жертвами взрыва газового баллона в Казахстане стали три человека, еще 10 были госпитализированы с травмами. Хлопок и последовавший за этим пожар произошли в одной из квартир дома барачного типа в поселке Шортанды в Акмолинской области на севере республики. Охвативший кровлю дома огонь распространился на площади 350 кв. м.