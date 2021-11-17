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Жертвами взрыва в Казахстане стали три человека

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Жертвами взрыва газового баллона в Казахстане стали три человека, еще 10 госпитализированы с травмами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики в среду, 17 ноября.

Хлопок и последовавший за этим пожар произошли в одной из квартир дома барачного типа в поселке Шортанды в Акмолинской области на севере республики. Охвативший кровлю дома огонь распространился на площади 350 кв. м.

Сейчас пожар ликвидирован. В его тушении были задействованы 39 специалистов и 8 единиц техники, передает «Казинформ».

Следственно-оперативная группа и исследовательско-пожарная лаборатория Акмолинской области устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

7 ноября взрыв прогремел в кафе «Аянят» казахстанского города Актау. В результате здание оказалось полностью разрушено.

8 ноября сообщили, что также в результате взрыва оказались повреждены 11 автомобилей.

Заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров сообщил, что утечка газа может быть предположительной причиной взрыва.

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