Жертвами взрыва в Казахстане стали три человека

Жертвами взрыва газового баллона в Казахстане стали три человека, еще 10 госпитализированы с травмами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики в среду, 17 ноября.

Хлопок и последовавший за этим пожар произошли в одной из квартир дома барачного типа в поселке Шортанды в Акмолинской области на севере республики. Охвативший кровлю дома огонь распространился на площади 350 кв. м.

Сейчас пожар ликвидирован. В его тушении были задействованы 39 специалистов и 8 единиц техники, передает «Казинформ».

Следственно-оперативная группа и исследовательско-пожарная лаборатория Акмолинской области устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

7 ноября взрыв прогремел в кафе «Аянят» казахстанского города Актау. В результате здание оказалось полностью разрушено.

8 ноября сообщили, что также в результате взрыва оказались повреждены 11 автомобилей.

Заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров сообщил, что утечка газа может быть предположительной причиной взрыва.