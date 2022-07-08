Для льгот по пенсионной реформе нужно вложить накопления минимум на 10 лет

Для получения налогового вычета и софинансирования со стороны государства в рамках новой пенсионной реформы гражданам придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет. Такой механизм, призванный обеспечить долгосрочность инвестиций, обсуждается финансовыми властями, сообщили «Известиям» несколько источников, знакомых с ходом дискуссий.

Пока решение окончательно не принято.

Уже к 15 июля этого года кабмин и ЦБ должны внести законодательные изменения для стимулирования долгосрочных сбережений граждан. Такое поручение по итогам инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовет» дал президент Владимир Путин. Помимо создания системы гарантирования таких вложений (такой проект уже есть) глава государства дал задание определить критерии и параметры софинансирования из средств федерального бюджета долгосрочных накоплений граждан, а также механизм налоговых льгот.

Представители Минфина неоднократно заявляли о концепции единого налогового вычета, который будет распространяться на долгосрочные продукты накопления — пенсионный, инвестиционный (ИИС, Индивидуальный инвестиционный счет, нового типа) и страховой (Долгосрочное страхование жизни).

Так, планируется, что вычет в размере НДФЛ (13%) можно будет получить с максимального ежегодного взноса в 400 тыс. рублей. То есть 52 тыс. рублей.

Вопрос с госсофинансированием пока остается в подвешенном состоянии. Как сообщили источники «Известий», предполагалось даже несколько вариантов по сумме, в том числе 12 тыс. рублей в год. Это максимальный взнос, который гражданин может делать по программе госсофинансирования (государство удваивает взнос, если он превышает 2000 рублей). Подключиться к ней можно было в 2008-2014 годах, но для успевших она продолжает действовать и сейчас.

Скромный стимул вряд ли привлечет граждан. Тем более, что для обеспечения долгосрочности вложений, рассказали источники «Известий», обсуждается требование, чтобы пенсионный договор заключался не менее чем на 10 лет. И только в этом случае гражданин сможет получить свои налоговые льготы и софинансирование.

С 2014 года взносы на накопительную часть идут на выплаты текущим пенсионерам, поэтому новые деньги в систему не поступают. С 2016-го финансовые власти периодически предлагают решение проблемы через перевод средств в новые продукты. Более двух лет участники рынка выступают с инициативой перевести накопления по ОПС в добровольную схему в качестве стартового капитала. А за счет налогового стимулирования и софинансирования мотивировать людей делать добровольные взносы.

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Ждать и мерить: власти обсуждают новые детали пенсионной реформы