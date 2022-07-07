Глава «Новых людей» предложил Путину ввести эмбарго на ряд товаров из Польши

Глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев в Госдуме предложил президенту России Владимиру Путину ввести эмбарго на товары из Польши, аналоги которых производятся на территории РФ.

«Давайте введем, может быть, эмбарго на товары, произведенные в Польше по тем товарным группам, которые у нас в России тоже производятся», — заявил Нечаев во время встречи Путина с лидерами фракций Госдумы.

Глава «Новых людей», по его слова, сам готов с Министерством промышленности и торговли подготовить список таких товаров. Кроме того, Нечаев сказал, что компании России «готовы отвечать» за это.

5 июля министр по вопросам развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил о намерении польских властей передать попавшие под санкции в стране компании с российским участием под принудительное управление с целью продажи.

1 июня посол РФ в Польше Сергей Андреев назвал уровень отношений России и Польши на данный момент самым низким за всю историю. Он отметил, что в сфере экономики польские компании, работавшие на российском рынке, активно стимулируют к тому, чтобы его покинуть. А многие российские компании в Польше внесены властями в санкционный список.

30 марта польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что русофобия в Польше сейчас является мейнстримом и Польша намерена установить в этом направлении «стандарты определенного рода».

Ряд стран, в том числе Польша, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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