Польские власти намерены передать попавшие под санкции в стране компании с российским участием под принудительное управление с целью продажи. Об этом 5 июля заявил министр по вопросам развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

«Мы приняли важное решение о введении института так называемого временного принудительного управления», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания правительства, уточнив, что это будет орган, работающий с фирмами, на которые распространяются ограничительные меры.

«Эта норма позволит управлять предприятием, попавшим под санкции, с целью его продажи, а также позволит обеспечить интересы работников», — добавил министр.

Ряд стран, в том числе Польша, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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