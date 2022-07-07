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В Польше заявили о бездействии НАТО в случае войны с Россией

Экс-депутат сейма: Польша останется без помощи НАТО в случае введения войск на Украину
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Экс-депутат польского сейма Матеуш Пискорский заявил, что Польша не сможет рассчитывать на помощь НАТО в случае вступления в конфликт на Украине. Об этом он заявил 6 июля в интервью «Украине.ру».

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Так он прокомментировал возможную отправку ограниченного контингента польских войск на Украину. По мнению политолога, такой шаг приведет к открытому конфликту с Россией.

«Какие были бы результаты такого конфликта, учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков? Я имею в виду партнеров по НАТО. Они бы восприняли этот ввод только как инициативу Польши, а не НАТО. Польша в результате оказалась бы в состоянии реальной войны с Россией, причем на территории Украины и в результате своих собственных военных шагов», — заявил Пискорский.

По его мнению, введение войск возможно только с одобрения американских и британских кураторов польских властей, в противном случае Варшава не получит никакой помощи от своих партнеров.

28 апреля глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают план захвата Западной Украины. По его словам, предполагается установление контроля без мандата НАТО.

15 марта вице-премьер Польши по вопросам безопасности Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину миротворческий контингент НАТО. По его словам, миссия не должна была быть безоружной, и это именно то, в чем нуждается Киев.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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