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В Китае предупредили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины

Китайский военный эксперт Чжунпин заявил о риске ядерной войны в Европе из-за Украины
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Фото: Global Look Press
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Украинский кризис может привести Европу к ядерной войне. Об этом китайский эксперт Сун Чжунпин заявил в беседе с Global Time.

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Он считает, что в случае, если спецоперация по защите Донбасса затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО. По его мнению, в таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе.

Более того, он считает, что украинский кризис не закончится в ближайшее время.

«США и Великобритания пользуются продолжающимся украинским кризисом, чтобы доминировать в построении европейского порядка, а также глобального порядка», — считает китайский эксперт.

Он отметил, что попытки США доминировать в регионе начинают вызывать негодование в Европе, которая стремится к стратегической автономии региона.

17 июня президент РФ Владимир Путин отметил, говоря о возможности мировой войны, что Россия не угрожает другим странам.

Ранее, 7 июня, полковник морской пехоты США в отставке, экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Х. Блэк в интервью Die Freie Welt выразил мнение, что американские поставки оружия Киеву подстегивают ситуацию, втягивая весь мир в ядерную войну с РФ.

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