Ответственность за топливный кризис в США несет не российский президент Владимир Путин, а сам американский лидер Джо Байден. Такое мнение выразил 6 июля ведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News.

«Байден начал кричать: «это цены Путина, Путин сделал это». Но это такой идиотизм! Настолько явная ложь, что никто не поверил в это — даже те, кто хотел поверить, кто голосовал за Байдена, кто хотел ветряных мельниц и солнечных электростанций — они не могли поверить, потому что это чушь», — указал журналист.

Как отметил журналист, США богаты нефтью и газом — критически важными ресурсами для цивилизации.

«Но внезапно почему-то в США произошла нехватка продовольствия и энергоресурсов, и именно поэтому цены на них выросли. <...> Как такое могло произойти?», — удивился он.

Карлсон представил данные исследования компании GasBuddy, согласно которым с ноября 2020 года по ноябрь 2021-го — задолго до начала спецоперации России — топливо подорожало на 66%.

Как считает журналист, это произошло из-за отмены проектов нефтепроводов, отказа от лизинга территорий для добычи газа и возвращении Вашингтона в Парижское соглашение по климату в угоду зеленой энергетике.

С точки зрения Карлсона, Байден вместо того, чтобы урегулировать ситуацию с топливным кризисом, предпринимает безумные шаги, которые наносят лишь еще больший вред Штатам, в частности, выпустив резервные запасы топлива.

«Что мог сделать Байден — произвести больше нефти на нашей территории. Но это было бы слишком просто, слишком хорошо для Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе. Вместо этого он решил сделать что-то настолько безумное и опасное, о чем тот, кто целенаправленно хотел бы навредить США, мог вообще лишь только подумать», — отметил колумнист.

30 июня президент Соединенных Штатов вновь обвинил в росте стоимости топлива РФ. Причина, по которой растут цены на бензин, — это Россия. Россия, Россия, Россия, сказал он.

Еще 17 мая член палаты представителей, республиканец Рик Аллен заявлял, что рост цен на топливо в США связан с политикой американского президента и его администрации, а не с действиями российских властей, как он утверждает. Аллен подчеркнул, что помимо этого Байден еще и пытается снять с себя ответственность за сложившийся в стране кризис.

12 мая лидер Соединенных Штатов Америки, выступая перед журналистами, заявил, что инфляция — это сильная сторона страны, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и действия президента РФ Владимира Путина на Украине.

9 апреля Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявлял, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признавал, что последствия от таких санкций ударят и по самому Вашингтону.