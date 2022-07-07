Обменянный на американца летчик Ярошенко вернулся в Ростов-на-Дону

Российский летчик Константин Ярошенко, ранее обменянный на американца Тревора Рида, в четверг, 7 июля, прибыл в Ростов-на-Дону.

На перроне Ярошенко встретили самые близкие, которые 12 лет ждали его возвращения. Летчик признался, что все эти годы очень скучал по семье, друзьям и родному городу.

«Вернулся домой, вот этот момент состоялся <...> Чувства не могу передать словами — эмоции захлестывают», — признался он.

По словам Ярошенко, первым делом он планирует сходить на могилу матери и осмотреть изменившийся за последние годы Ростов-на-Дону.

О будущем говорить пока рано, однако Ярошенко ясно дал понять, что в авиацию вряд ли вернется — возраст и здоровье не позволяют. Также он заявил, что хочет поделиться своей историей: рассказать о неправомерных действиях американских властей, пытках, фальсификациях.

Путь Ярошенко домой оказался непростым и в общей сложности занял несколько месяцев. По итогам длительного переговорного процесса обмен произошел в апреле в Турции, затем россиянина привезли в Сочи, после чего он отправился в Москву, где встретился с женой и дочерью.

В первом же комментарии после освобождения Ярошенко назвал свой приговор несправедливым. Он отметил, что отбыл 12 лет в тюрьме США «ни за что». Как рассказали супруга летчика Виктория и его дочь Екатерина, в США с ним обращались жестоко, у главы семьи остались шрамы на руках и ногах, после того как он находился в кандалах.

Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 сотрудниками правоохранительных органов США. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам заключения. В американской тюрьме он провел 12 лет.

28 апреля 2022 года самолет с бывшим заключенным Тревором Ридом, обмененным на россиянина Константина Ярошенко, приземлился в аэропорту США.

Тревора Рида задержали в Москве в августе 2019 года. Он устроил дебош на Ленинградском шоссе, а позднее напал на сотрудников полиции. Летом 2020 года Головинский суд признал Рида виновным в применении насилия к правоохранительных органов. Суд назначил американцу девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу потерпевших.