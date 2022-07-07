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Тонувшего мужчину спасли на Белом озере в Москве

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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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На востоке Москвы спасли тонувшего на Белом озере мужчину. Об этом в среду, 6 июля, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

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Инцидент произошел ранее в этот день в Косино-Ухтомском районе. Спасатели заметили зовущего на помощь мужчину в 150 м от берега. На катере они добрались до утопающего и подняли обессилевшего пловца на борт. Пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию «Косино», где оказали первую помощь, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что 38-летнему мужчине не потребовалась госпитализация. С ним провели профилактическую беседу о недопустимости купания в запрещенном месте, после чего отпустили домой.

3 июля на севере Москвы спасли тонувшего в пруду мужчину. Спасатели подплыли к месту на катере, в 30 м от берега нырнули за погружающимся на дно человеком, подхватили его и подняли на поверхность.

В конце июня жителям столицы рассказали о безопасных зонах отдыха для купания. Как отмечает телеканал «360», купание разрешено в 13 водоемах города: в зоне отдыха «Левобережье», путяевском пруду № 1, Белом озере, Мещерском озере, на пляжах «Серебряный бор» 2 и 3, в водоеме в Тропареве, в Большом городском пруду, Черном и Школьном озерах, Головинских прудах.

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