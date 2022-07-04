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Тонувшего в Большом Садовом пруду мужчину спасли на севере Москвы

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Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
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На севере Москвы спасли тонувшего в пруду мужчину. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданском обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

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Инцидент произошел в Большом Садовом пруду ранее в этот день. Сотрудники поисково-спасательной станции «Академическая» заметили в акватории мужчину, звавшего на помощь и скрывшегося под водой. Спасатели подплыли к месту на катере, в 30 м от берега нырнули за погружающимся на дно человеком, подхватили его и подняли на поверхность.

Мужчину доставили на станцию, где оказали первую помощь, сообщает агентство городских новостей «Москва». 21-летний пострадавший отказался от госпитализации, после профилактической беседы его отпустили домой в сопровождении друзей, пишет «Федеральное агентство новостей».

26 июня в Москве на Терлецких прудах спасли двух тонувших детей. Сначала из воды вытащили 16-летнего подростка. Его госпитализировали. Спустя час на том же месте спасатели подняли из воды 12-летнего мальчика.

23 июня в МЧС сообщили, что летом в Москве будут работать 10 пляжей, которые прошли все проверки и безопасны для купания и отдыха, пишет НСН. Купальный сезон в столичном регионе стартовал 1 июля.

27 июня микробиолог Евгений Плисов предупредил, что в водоемах могут оказаться бактерии, вызывающие кишечные инфекции. По его словам в беседе с телеканалом «360», «бактерии могут попасть в организм, если выпить воду из пруда или другого открытого водоема, в который могут сливать продукты животного происхождения». При этом, отметил специалист, через глаза инфекцию подхватить нельзя, но можно втянуть через нос. Попадание такой воды в желудок может привести к проблемами со здоровьем. Он также предупредил, что опасность представляют не только открытые водоемы, но и бассейны, где можно подхватить аденовирусы, вызывающие конъюнктивит.

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