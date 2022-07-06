Блогера Хованского привезли в суд

Блогера Юрия Хованского привезли во Второй Западный окружной военный суд, где вновь будет рассмотрено его дело об оправдании терроризма. Об этом 6 июля сообщается на сайте мировых судов.

Таким образом, суд уже год рассматривает дело против Хованского.

Ранее, 8 апреля, адвокат блогера Александр Передрук заявил «Известиям» о снятии с его подзащитного части запретов определенных действий. Так, Хованскому теперь можно пользоваться интернетом, а также выходить на улицу в период с 18 до 10 часов.

Юрий Хованский был задержан 9 июня 2021 года. В Следственном комитете РФ заявили, что во время трансляции в интернете он исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году.

В тот же день блогер заявил, что признает вину и раскаивается за исполнение оправдывающей терроризм песни.

10 июня суд арестовал Хованского, мера пресечения неоднократно продлевалась. Как объяснила представитель юридической фирмы «Лучшие юристы» Виктория Мартыненко, Хованский признал факт исполнения песни, но не ее распространение в Сети.

Куйбышевский районный суд 29 декабря рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения Хованскому и заменил арест на запрет совершать определенные действия. Позже суд несколько раз продлял эту меру пресечения, которая должна была действовать сначала до 8 февраля 2022 года, а потом до 8 апреля.