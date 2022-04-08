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Суд разрешил блогеру Хованскому пользоваться интернетом

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Адвокат известного блогера Юрия Хованского Александр Передрук в пятницу, 8 апреля, заявил «Известиям» о снятии с его подзащитного части запретов определенных действий.

Накануне сам Хованский сообщил у себя в соцсети, что ему разрешили выход в интернет.

«Случилось чудо — суд, наконец-то, разрешил мне пользоваться интернетом. Надеюсь, что вы меня еще не забыли», — написал он.

Передрук подтвердил это заявление блогера и добавил, что постановлением Куйбышевского суда Санкт-Петербурга Хованскому теперь также можно выходить на улицу в период с 18 до 10 часов.

«Остальные запреты остаются в силе», — уточнил адвокат.

Юрий Хованский был задержан 9 июня 2021 года за оправдание терроризма. В Следственном комитете РФ заявили, что во время трансляции в интернете он исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. В тот же день блогер заявил, что признает вину и раскаивается за исполнение оправдывающей терроризм песни.

10 июня суд арестовал Хованского, мера пресечения неоднократно продлевалась. Как объяснила представитель юридической фирмы «Лучшие юристы» Виктория Мартыненко, Хованский признал факт исполнения песни, но не ее распространение в Сети. Она отметила, что песня была исполнена много лет назад, но в интернете оказалась недавно, блогер не собирался выставлять ее на YouTube. Мартыненко добавила, что «он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам».

Куйбышевский районный суд 29 декабря рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения Хованскому и заменил арест на запрет совершать определенные действия. Позже суд несколько раз продлял эту меру пресечения, которая должна была действовать сначала до 8 февраля 2022 года, а потом до 8 апреля.

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