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NASA восстановило связь с запущенным к Луне космическим кораблем Capstone

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Фото: NASA
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NASA восстановило связь с запущенным к Луне космическим кораблем Capstone. Об этом в среду, 6 июля, сообщили на сайте американского космического агентства.

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О том, что NASA потеряло связь с кораблем Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (Capstone), сообщалось 5 июля. Уточнялось, что у аппарата возникли проблемы со связью при контакте с сетью дальнего космоса.

Capstone был запущен 28 июня из Новой Зеландии, он успешно отделился от верхней ступени ракеты Rocket Labs Photon 4 июля, при этом ракета вывела космический корабль на медленную, но эффективную траекторию, предназначенную для вывода его на орбиту вокруг Луны к середине ноября. Миссия аппарата должна продлиться несколько месяцев.

Capstone предназначен для исследования необычной орбиты. В итоге там разместится космическая станция, чтобы помочь лунным астронавтам, когда они начнут исследовать южный полюс Луны в конце этого десятилетия.

До этого, 17 марта, сообщалось, что один месяц проживания человека на Луне обойдется в $325 тыс. По подсчетам специалистов, для комфортного проживания на спутнике Земли потребуется дом с воздушными шлюзами, мощной системой обогрева и вентиляции, защищенными от метеоритов окнами и дверьми, изоляцией и солнечными батареями для обеспечения электроэнергии.

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