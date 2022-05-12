Аппарат Capstone планируют отправить к Луне не ранее июня

Запуск аппарата Capstone, который поможет рассчитать орбиту для будущей окололунной станции Gateway, планируется не ранее 31 мая этого года, заявили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«NASA, Rocket Lab и Advanced Space сейчас планируют осуществить запуск эксперимента по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования, или миссии Capstone, не ранее 31 мая 2022 года», — говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что аппарат весом около 25 кг планируется запустить с космодрома компании Rocket Lab на полуострове Махия, Новая Зеландия.

Планируется, что Capstone долетит до цели за три месяца и проведет на орбите не менее полугода.

17 марта сообщалось, что один месяц проживания человека на Луне обойдется в $325 тыс. По подсчетам специалистов, для комфортного проживания на спутнике Земли потребуется дом с воздушными шлюзами, мощной системой обогрева и вентиляции, защищенными от метеоритов окнами и дверьми, изоляцией и солнечными батареями для обеспечения электроэнергии.

В январе представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Соглашение о совместном создании окололунной станции «Роскосмос» и NASA подписали в 2017 году.

Позже гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в Gateway, так как стране отвели недостаточно большую роль в проекте.