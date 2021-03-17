Эксперты назвали стоимость месяца жизни на Луне

Один месяц проживания человека на Луне обойдется в $325 тыс. Такую сумму 17 марта назвали эксперты британского портала Money.

Если средства на строительство дома на Луне будут заемными, а кредитор должен был принять от клиента депозит в размере 10%, то сумма ежемесячной выплаты по кредиту составит 234 262,67 фунта стерлингов ($325 тыс.), которые надо будет платить в течение 25 лет.

По подсчетам специалистов, для комфортного проживания на спутнике Земли потребуется дом с воздушными шлюзами, мощной системой обогрева и вентиляции, защищенными от метеоритов окнами и дверьми, изоляцией и солнечными батареями для обеспечения электроэнергии.

Общая стоимость строительства такого дома составит около $48 млн. Однако после возведения первого здания, строить здания на Луне станет дешевле, они будут доступны по цене в $40 млн.

Расчеты цены полета на Луну экспертам предоставили в компании SpaceX, уточнил телеканал «Звезда». По мнению специалистов, основными проблемами проживания на спутнике Земли станет получение электроэнергии, воды и пищи.

Как отмечает «Газета.ру», ранее в марте Россия подписала с Китаем сразу два соглашения о сотрудничестве в области исследования Луны. Подписание прошло в Санкт-Петербурге в рамках 24-й встречи глав правительств России и Китая.

В январе представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Соглашение о совместном создании окололунной станции «Роскосмос» и NASA подписали в 2017 году.

Позже гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в Gateway, так как стране отвели недостаточно большую роль в проекте.