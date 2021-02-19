Марсовский код: чем займется аппарат Рerseverance на Красной планете

Марсоход Рerseverance, который вчера успешно сел на поверхность соседа Земли, должен совершить первый управляемый полет дрона на другой планете, найти там следы жизни, воду на поверхности и под ней, сделать панорамные снимки. По мнению российских экспертов, потенциал этой машины для поиска внеземной жизни значительно выше, чем у предшественника Curiosity. Запуск же российского аппарата «ЭкзоМарс», который создается совместно с европейскими партнерами, перенесен на 2022 год, что всё дальше отодвигает Россию от возможности параллельно осваивать Красную планету.

Марс — это жизнь

Преодолев 472 млн км за 203 дня, марсоход Рerseverance (с англ. «настойчивость») успешно сел на поверхность Красной планеты. Аппарат весом в тонну и размером с автомобиль будет проходить испытания в течение нескольких недель, а затем начнет исследовать кратер Джезеро.

— Сама миссия олицетворяет человеческий идеал стремления к будущему и поможет нам подготовиться к исследованию Красной планеты человеком, — заявил исполняющий обязанности администратора NАSА Стив Юрчик.

Первая трудность, которую удалось преодолеть, — это посадка Perseverance на поверхность Марса, отметил в беседе с «Известиями» заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН, профессор РАН Максим Литвак.

— Посадка — процесс технически очень сложный, и никто, кроме NАSА, такой методологией не владеет. Пока это единственная организация, которой удавалось успешно посадить свои аппараты на Марс. Можно только поздравить NАSА с повторенным во второй раз успехом.

Марсовский код Специалисты NASA после удачной посадки Perseverance на поверхность Марса Фото: Global Look Press/Bill Ingalls/Nasa

Марсоход будет исследовать скалы и отложения древнего озера Джезеро и дельты реки, чтобы изучить геологию и климат в прошлом. Но основная часть миссии — поиск признаков древней микробной жизни. Успех в этом деле — вопрос не только техники, но и удачи.

Теми же задачами занимался предшественник Perseverance — марсоход Curiosity. Он доказал, что в месте его посадки (у подножия горы внутри кратера Гейл) условия для формирования и зарождения жизни были: присутствовали необходимые элементы, вода, нормальная температура. Биологического ли происхождения найденная органика, пока неизвестно.

— Perseverance сел в кратер Джезеро, и, мне кажется, там должно быть больше биологических следов, которые могли дойти до наших дней, — сказал Максим Литвак. — Часть собранных образцов ученые намерены сохранять. Следующая миссия, которая сможет забрать эти образцы на Землю, позволит исследовать их гораздо более детально, с помощью приборов, которые невозможно было установить на марсоход.

Впрочем, всем, чем было возможно, Perseverance оснастили. Камеры на нем создадут цветные 3D-панорамы марсианского пейзажа с высоким разрешением. Импульсный лазер позволит изучать химию горных пород и отложений. Ряд спектрометров отобразит наличие определенных минералов и органических молекул, которые являются строительными блоками жизни на Земле. Радар позволит искать воду не около самой поверхности, как это было на Curiosity, но и на глубине около метра.

Новый шаг

На борту Perseverance есть дрон Ingenuity (от англ. «изобретательность»), который в случае успеха станет первым управляемым летательным аппаратом на другой планете. Его системы будут тестировать в течение ближайшего месяца или двух, и только потом начнутся летные испытания.

Марсовский код Дрон Ingenuity Фото: NASA/JPL-Caltech

— Эксперимент чрезвычайно интересный, и очень хочется, чтобы он завершился успехом, — сообщил заведующий лабораторией беспилотных летательных аппаратов Центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин. — Впрочем, если ничего не получится, удивляться не стоит: в настолько разреженной атмосфере дроны еще никогда не летали. Хотелось бы подчеркнуть отличие текущей миссии от предыдущих. Это шаг от чисто научных исследований к программе освоения Марса. NАSА четко дает понять, что будет осваивать планету, причем роботами, а не человеком.

Для России ближайшей перспективой «контактного» изучения Марса является осуществление миссии «ЭкзоМарс». Это совместная программа Европейского космического агентства (ЕКА) и российской госкорпорации «Роскосмос». Второй этап проекта предусматривал доставку на Марс российской посадочной платформы с европейским марсоходом на борту 12 марта 2020 года. Но запуск перенесли на 2022 год, поскольку нужны дополнительные испытания космического аппарата.

— Миссия тоже очень сложная, — отметил Максим Литвак. — Хотя марсоход меньше аппаратов NАSА, он будет оснащен буровой установкой, которая позволит брать образцы со значительной глубины. С точки зрения вкладываемых усилий и денег это приоритет номер один для Марса. Стоит учитывать, что, кроме американцев, на Марс еще никто не высаживался. Впрочем, весной китайцы планируют посадить свой модуль, и будет интересно понаблюдать, что у них получится.

Один из создателей советских автоматических межпланетных аппаратов для полетов на Луну, Венеру и Марс, Рудольф Бакитько, скептически оценил потенциал России относительно освоения Марса.

Марсовский код Первые кадры с поверхности Марса, переданные марсоходом Perseverance Фото: Global Look Press/NASA/JPL-Caltech

— Когда-то мы были первыми в дальнем космосе, а сейчас лишь создаем посадочные платформы. И на сегодняшний день это наш максимум, — заявил эксперт. — Вряд ли в ближайшее время нам удастся самостоятельно повторить достижение NАSА. Создание аппарата, подобного Perseverance, требует высокотехнологичной элементной базы, которой у нас нет. Да и организация процесса, скажем, хромает. Последние наши успешные достижения — это «Радиоастрон» и «Спектр-РГ», но эти проекты были начаты еще 30 лет назад.

В Кремле приветствовали высадку на Марс американского исследовательского аппарата, отметив, что такие вещи — достояние человечества.