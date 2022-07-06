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Володин: США стоит помнить, что Аляска была российской

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил США, что Аляска когда-то принадлежала России и ей «есть что возвращать». Такое заявление политик сделал в среду, 6 июля, на заседании Госдумы.

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«Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить», — сказал Володин, говоря о желании западных стран распоряжаться российскими ресурсами за границей.

Парламентарий добавил, что накануне он поручил рассмотреть возможность денонсации договора с Норвегией, а уже сегодня Осло разрешило пропускать ранее задержанные контейнеры.

«Представляете, если бы мы поручили, — глядишь, и Америка бы начала рыбу поставлять куда положено», — отметил он.

Ранее, в середине июня, Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.

До этого российское посольство передало МИД Норвегии ноту с просьбой освободить от запрета на транзит грузы, направляемые на Шпицберген. Как указал 21 июня генконсул России на архипелаге Сергей Гущин, с 30 апреля на границе с Норвегией стоят два контейнера с 7 т груза. В него входит продовольствие, промышленные товары и оборудование для судов и автомобилей.

В том же месяце в ответ на действия правительства Норвегии вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев напомнил, что подобными решениями Осло нарушил договор от 1920 года, согласно которому Россия признает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном в обмен на неприкосновенность поселений и право транспортного сообщения с ними.

Норвегия присоединилась к ряду санкций Евросоюза против России 17 марта.

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