Аргентине доставлено более 800 тыс. доз второго компонента вакцины «Спутник V»

Аргентинская фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF поставила правительству страны 819 тыс. доз второго компонента российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом в среду, 6 июля, сообщает правительство Аргентины.

Вакцина была распределена по медицинским учреждениям страны. Из общего количества доз более 403 тыс. были отправлены в Буэнос-Айрес, 81 тыс. — в Санта-Фе, около 40 тыс. — в Тукуман.

Отмечается, что в Аргентине число случаев COVID-19 увеличилось на 6% по сравнению с показателями прошлой недели.

Согласно данным уникального независимого сравнительного исследования, проведенного в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани (Италия), двухкомпонентная вакцина «Спутник V» формирует более высокий средний геометрический титр вируснейтрализующих антител к штамму «Омикрон» по сравнению с другой ведущей вакциной.

28 января президент Аргентины Альберто Фернандес указал на эффективность «Спутника V». Он отметил, что миллионы аргентинцев привились российским препаратом. Фернандес подчеркнул, что «эффективность вакцины абсолютно гарантирована».

Аргентина первой из латиноамериканских стран официально зарегистрировала «Спутник V» на своей территории, первая партия «Спутника V» в Аргентине была произведена компанией Laboratorios Richmond в апреле 2021 года.

В декабре 2021 года в Аргентине одобрили применение российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата, а также бустирующей инъекции.

Более 500 млн человек в мире получили вакцину от коронавируса «Спутник V», которая зарегистрирована в 71 стране мира, где проживает более 4 млрд человек.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.