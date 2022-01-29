Президент Аргентины указал на эффективность «Спутника V» лидерам ЕС

Президент Аргентины Альберто Фернандес в пятницу, 28 января, заявил, что во время разговоров с главами европейских государств и главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом отмечал эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Я разговаривал со многими европейскими лидерами на саммите G20 и главой ВОЗ. Во время бесед давал им ясно понять, что Аргентина стала лучшим доказательством эффективности «Спутника V», — приводит слова аргентинского лидера ТАСС.

По его словам, миллионы аргентинцев привились российским препаратом. Фернандес подчеркнул, что «эффективность вакцины абсолютно гарантирована».

«Спутник V» стал первой вакциной от COVID-19, которую получила Аргентина.

Ранее 25 января министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти сообщила, что минздрав страны передаст ВОЗ данные исследований эффективности «Спутника V», чтобы способствовать скорейшему одобрению вакцины. По ее словам, эксперты ВОЗ, проводящие оценку, нуждаются в данных об эффективности вакцин «из реальной жизни».

Сам Фернандес три раза вакцинировался «Спутником V». Бустерную дозу российского препарата он получил 6 декабря.

Днем ранее в Аргентине одобрили применение российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата, а также бустирующей инъекции. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) добавили, что исследование в Аргентине для оценки комбинированного применения препарата «Спутник Лайт» и вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino продемонстрировало, что «российский препарат является эффективным универсальным бустером для зарубежных препаратов.