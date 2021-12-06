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Аргентина одобрила «Спутник Лайт» в качестве самостоятельной вакцины и бустера

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Применение российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата, а также бустирующей инъекции одобрили в Аргентине. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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«Данные министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины «Спутник Лайт» на уровне 78,6–83,7% при вакцинации пожилых людей», — говорится в сообщении.

В РФПИ добавили, что исследование в Аргентине для оценки комбинированного применения препарата «Спутник Лайт» и вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino продемонстрировало, что «Спутник Лайт» является эффективным универсальным бустером для зарубежных препаратов.

«Вакцинный коктейль» с применением «Спутника Лайт» обеспечивал более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с гомогенными схемами вакцинации каждым из препаратов, заключили в Российском фонде прямых инвестиций.

30 ноября Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) одобрили вакцину «Спутник Лайт». В РФПИ отметили, что препарат станет универсальным бустером для всех препаратов в стране.

16 ноября управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Филиппин также одобрило использование «Спутника Лайт» в качестве бустера для всех используемых в стране прививок от коронавируса.

В начале ноября глава итальянского минздрава Роберто Сперанца рассказал, что ранее вакцинированные от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам, смогут получить в Италии бустерную дозу мРНК-вакцины и после этого электронный COVID-сертификат (так называемый green pass).

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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