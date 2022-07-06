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Минпромторг выдаст лицензии на экспорт свинца «Фрегату» и другим заводам в РФ
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Минпромторг выдаст лицензии на экспорт свинца «Фрегату» и другим заводам в РФ

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Минпромторг России подготовил к выдаче лицензии на экспорт свинца заводу по производству вторичного свинца в Подмосковье «Фрегат» и другим компаниям. Производства получат соответствующие документы, когда будет опубликовано обновленное постановление правительства. Об этом сообщили журналистам в министерстве в среду, 6 июля.

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Ранее в этот же день стало известно, что завод по производству вторичного свинца в Подмосковье «Фрегат» приостановил работу на фоне прекращения экспорта, которое связано с тем, что Минпромторг не выдал лицензий на вывоз металла. По данным «Коммерсанта», ряд других предприятий также готовятся к закрытию или уходят на ремонт.

В министерстве отметили, что определенную долю российского рынка занимают организации, перерабатывающие отработавшие свинцово-кислотные аккумуляторные батареи (ОСКАБ) «кустарными» способами, не соблюдая при этом экологические нормы, что негативно сказывается на добросовестных производителях свинца, имеющих все необходимые разрешения и производящих качественный, чистый продукт.

«Введение лицензирования экспорта свинца создает стимулы для проведения глубокой комплексной переработки ОСКАБ на территории страны, поэтому в мае этого года правительством РФ было принято решение о лицензировании экспорта свинца сроком на шесть месяцев. На данный момент заводы — производители вторичного свинца уже подготовили документы для получения лицензий по новым требованиям», — указали в ведомстве.

Так, в мае 2022 года кабмин решил лицензировать экспорт свинца на полгода. Введение лицензирования экспорта необработанного свинца, его отходов и лома должна была помочь уменьшить свинцово-кислотное загрязнение окружающей среды (через установление требований по обязательному соблюдению экологических норм производства). Также мера призвана создать стимулы для проведения глубокой комплексной переработки ОСКАБ в Российской Федерации и улучшить ситуацию в отрасли, снизить цены для российских потребителей металла.

Кроме того, с 10 июля в рамках пятого пакета санкций Евросоюз запретит покупать российский свинец. С 17 июня прекратился экспорт российской стали в страны альянса.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что до 1 июня необходимо обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года. Он поручил уточнить экспортные направления российской металлургии и переориентировать их на перспективные рынки. В мае российский лидер поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.

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