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Единая региональная инфекционная служба появилась в Псковской области

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Фото: t.me/MV_007_Pskov
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В Псковской области завершилось создание единой инфекционной службы. Цель проекта — повысить эффективность борьбы с наиболее опасными заболеваниями в регионе.

Псковскую областную инфекционную клиническую больницу объединили с Центром профилактики и борьбы со СПИДом. Таким образом, в регионе появилась служба, обладающая всеми ресурсами и возможностями для противодействия наиболее опасным заболеваниям, приводит слова губернатора Михаила Ведерникова Псковская лента новостей.

На базе филиала Центра СПИД в Пскове в ближайшее время откроют Центр иммунопрофилактики. Это будет первая лечебно-профилактическая организация для вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний.

Теперь Псковская областная инфекционная клиническая больница будет оказывать лечебно-диагностическую, психологическую и социальную помощь ВИЧ-инфицированным и тем, у кого диагностированы инфекционные, соматические заболевания. Также медицинское учреждение будет вести профилактическую работу по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и других инфекционных болезней, уточняет Псковское агентство информации со ссылкой на главу региона.

В октябре 2020 года в Пскове и Великих Луках силы военно-строительного комплекса Минобороны РФ построили новые корпуса областной инфекционной больницы. В январе этого года она получила статус клинической, что дает ей право открыть кафедру и готовить кадры. Врачи смогут проходить аккредитацию, не выезжая в другие регионы, и вести научно-исследовательскую деятельность.

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