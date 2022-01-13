Псковская инфекционная больница получила новый статус

Псковская областная инфекционная больница получила статус клинической. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ведерников подчеркнул, что получение статуса планировалось изначально. Он позволит открыть на базе медучреждения кафедру и готовить кадры. Врачи смогут проходить аккредитацию, не выезжая в другие регионы, и вести научно-исследовательскую деятельность, передает ИА FlashNord. Больницу возвели силами Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. Медучреждение мощностью 300 коек располагается в Пскове и имеет филиал в Великих Луках.

Ранее в Псковскую городскую поликлинику и Великолукскую межрайонную больницу доставили две системы рентгеновской компьютерной томографии. Медики, которые будут работать на этом оборудовании, пройдут обучение. Средства на приобретение аппаратов поступили из федерального бюджета. Сумма составила 120 млн рублей. Соответствующей договоренности губернатор региона Михаил Ведерников достиг во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.