Эксперты раскрыли подробности репатриации валюты резидентами России

Термин «репатриация валютной выручки» означает возврат денег, которые выводятся за границу, на родину. Так, согласно закону о валютном регулировании, эти средства надо вернуть с зарубежных счетов в сроки, закрепленные внешнеторговыми контрактами или договорами займа. Требование распространяется в отношении как иностранной, так и российской валюты. Однако 5 июля президент России Владимир Путин подписал указ о необязательности репатриации валютной выручки резидентами РФ. Эксперты, опрошенные «Известиями» в среду, 6 июля, рассказали, что это значит.

Виды репатриации валютной выручки

Доцент, эксперт Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Валерий Корнейчук рассказал, что репатриация валютной выручки означает обязательный возврат в уполномоченный банк экспортной выручки, которую экспортер получает от своего зарубежного партнера по результатам завершения контракта на поставку товаров или услуг в процессе внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Уполномоченный банк здесь — тот, в котором экспортер открывает валютный счет, на который будет в последующем поступать валютная выручка по контракту. При заключении сделки стороны оформляют контракт, служащий основанием для оформления паспорта сделки и последующих платежей. Паспорт сделки вместе с контрактом предоставляется на таможню при оформлении экспортируемого товара по контракту. По завершении всех расчетов по контракту валютная выручка должна обязательно быть возвращена в уполномоченный банк в полном объеме — за исключением отдельных случаев.

Эти случаи, как правило, связаны с необходимостью поддержки работы представительств компании за рубежом либо оплаты сопровождения таможенных платежей и грузов за пределами России. Подробные комментарии об этом можно найти в валютном законодательстве РФ.

До настоящего времени репатриация валютной выручки была обязательной для сырьевых экспортеров. В случае нарушения законодательства руководителю компании грозила уголовная ответственность.

По словам эксперта ВШУФ, указ президента, разрешающий экспортерам оставлять валютную выручку на зарубежных счетах компаний, является очередной ступенью либерализации ВЭД, которая будет удобна экспортерам при совершении сделок.

Доцент напомнил, что сейчас многие крупные российские банки находятся под санкциями, что делает невозможным организовать через них финансовое сопровождение ВЭД. А небольшие зарубежные банки, как правило, предоставляют хороший сервис своим клиентам, подключены к платежной системе SWIFT и не следуют санкционным ограничениям. Тем более работа экспортеров за рубежом зачастую сопровождается иностранными компаниями нероссийского происхождения, отметил он, назвав это обычной практикой.

Примеры репатриации

По словам управляющего партнера адвокатского бюро Москвы «Матюнины и партнеры» Олега Матюнина, модель такова: между резидентом и нерезидентом (физическое или юридическое лицо, имеющее правовую связь с иностранным государством) имеется торговая сделка или договор займа. По этой сделке (договору) иностранец обязан заплатить деньги россиянину — за товары, работы, услуги, приобретенные права, вернуть заемные средства. Бывает, что он обязан вернуть россиянину деньги за товары, работы или услуги, которые так и не были ввезены, выполнены или оказаны по заказу резидента. Во всех этих случаях закон обязывает резидентов довести дело до конца и обеспечить поступление денег на свои банковские счета в уполномоченных банках.

Корнейчук, в свою очередь, рассказал, что существовавший ранее институт «подставных» компаний и «серых схем» позволял некоторым коммерсантам безвозвратно выводить за рубеж десятки миллиардов долларов при совершении фиктивных экспортно-импортных сделок. Например, при вывозе металлолома за рубеж или покупке импорта с предварительной оплатой.

По завершении срока поставки товара авансовые платежи не возвращались обратно. В 2000-х годах объем незаконного вывода капитала по таким схемам составлял порядка $60 млрд ежегодно, подчеркнул эксперт. Росфинмониторинг, как финансовая разведка, приложил немало усилий для наведения порядка в этой сфере. Сейчас такие случаи перестали носить массовый характер, добавил он.

Плюсы и минусы необязательной репатриации валюты

Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров назвал основной причиной, по которой был принят новый указ о репатриации валютной выручки, то, что в сложившейся ситуации было необходимо снизить приток валюты в РФ и ослабить курс рубля.

Дело в том, что новый указ президента России позволяет российским экспортерам (исключение — экспортеры сырья) репатриировать лишь то количество иностранной валюты, которое необходимо для выполнения обязательств по продаже валютной выручки, отметил он.

«Так как с 10 июня 2022 года норматив по продаже был обнулен, значит, после вступления нового указа о репатриации в силу (5 июля) российские экспортеры, за исключением «сырьевиков», могут не переводить полученную иностранную валюту на территорию РФ, а оставлять ее всю в иностранных банках», — сказал он.

Таким образом, по словам экономиста, правительство РФ надеется снизить избыточное предложение иностранной валюты внутри страны, снизив обменный курс рубля до более выгодных для федерального бюджета значений. Насколько эта мера действенна, можно убедиться по динамике курса российской нацвалюты в последние два дня. Так, с 5 июля рубль потерял 16% от своей стоимости к доллару и 18% — к евро, подчеркнул эксперт.

Федоров выразил мнение, что обратной стороной удачной борьбы Минфина России за доходы федерального бюджета станет ускорение инфляции с последующим разворотом курса денежно-кредитной политики Центробанка, которому придется вновь повышать ставку, охлаждая и без того «холодную» экономику.

Корнейчук также считает, что указ российского лидера предоставляет экспортерам определенную свободу и является несомненным плюсом. С точки зрения контроля за получением выручки предприятия отчитываются перед Федеральной налоговой службой (ФНС) о наличии счетов в зарубежных юрисдикциях.

Кроме того, указ позволит снизить давление на курс доллара при его формировании на валютной бирже в процессе торгов. Ведь теперь экспортеры смогут планировать необходимый объем перевода валюты в уполномоченные банки для последующей продажи на бирже в соответствии с нормативами правкомиссии.

К числу возможных рисков специалист отнес возможность заморозки валютных счетов предприятий за рубежом.

«Как правило, это относится к крупным зарубежным банкам. Но этот риск полностью ложится на участников сделки», — заключил эксперт ВШУФ.

Согласно указу президента, резидентам России также запрещено зачислять на иностранные счета валюту, полученную в виде дивидендов от компаний РФ. Зачисление резидентами страны инвалюты на свои счета или вклады в зарубежных банках было запрещено с 1 марта.