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Путин подписал указ о репатриации резидентами валюты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ. Документ опубликован 5 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

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Указ принят в дополнение к мерам, которые предусмотрены указами «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ» и «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

«Предоставить правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ полномочие вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка, а также на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг», — отмечается в документе.

Кроме того, юрлица РФ, имеющие обязательства по еврооблигациям, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций передачей денежных средств в порядке, определенном советом директоров Центробанка или передачей размещенных облигаций таким держателям.

Также резидентам страны запрещено зачислять на зарубежные счета валютные средства, которые были получены в виде дивидендов от компаний РФ.

Ранее, 9 июля, Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Размер доли валютной выручки определяет комиссия правительства по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Срок исполнения обязанности по продаже устанавливает совет директоров Центробанка.

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