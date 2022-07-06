Экс-замминистра культуры Пирумов получил 8,5 года колонии

Красногорский городской суд приговорил бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима по делу о хищениях. Об этом 6 июля сообщили «Известиям» в пресс-службе инстанции.

Фигурант признан виновным в хищении бюджетных денег. Также он обязан выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В апреле 2020 года Следственный комитет России завершил расследование в отношении Пирумова по делу о хищениях. В 2015 году Пирумов и его сообщники создали преступное сообщество для хищения денег, которые выделялись на реконструкцию Эрмитажа, установило следствие.

7 августа 2020 года Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фигуранта.

В 2017 году Пирумов был осужден на полтора года колонии общего режима по делу о хищении более 100 млн рублей, украденных при реставрации объектов культуры, которое получило название «дело реставраторов». С учетом срока нахождения в СИЗО это наказание было уже отбыто, поэтому фигуранта освободили в зале суда.

Генпрокуратура дважды обжаловала приговор. В январе 2019 года Мосгорсуд ужесточил его до трех лет, а также увеличил сумму штрафа с 300 тыс. до 1 млн рублей.

В ноябре 2021 года Басманный суд Москвы отправил министра культуры Крыма Арину Новосельскую под арест. Против чиновницы возбуждено уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере. Следствие полагает, что она получила 25 млн рублей за покровительство подрядчику, так и не достроившему центр детского театрального искусства, который должны были сдать еще в 2019 году.