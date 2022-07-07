Врач описал пагубное воздействие теплового удара на головной мозг

В жару человек может получить два удара — солнечный и тепловой. Оба эти состояния опасны по-своему, однако отличительной чертой теплового удара является нарушение функций центральной нервной системы, что может привести к тяжелым осложнениям вплоть до летального исхода. Об этом «Известиям» рассказал санитарный врач Артур Буюклянов, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

По его словам, первые симптомы этих состояний похожи: головокружение и головная боль, тошнота и рвота, сонливость и вялость. Тепловой удар — это перегрев всего тела, который происходит в результате воздействия высоких температур на протяжении двух-трех дней. Он может происходить не только на открытом воздухе, но и в душном непроветриваемом помещении, в машине, в лифте, в бане.

«Отличительная черта теплового удара — нарушение функций центральной нервной системы: от спутанности сознания, головокружения до бреда, судорог и комы. Часто возникают тахикардия и учащенное поверхностное дыхание. Тепловой удар — крайне опасное состояние, без быстрого эффективного лечения смертность приближается к 80%. Есть и долгосрочные последствия: приблизительно у 20% пострадавших отмечают остаточное поражение головного мозга. У некоторых сохраняется почечная недостаточность или нестабильная температура в течение нескольких недель», — подчеркнул Буюклянов.

При этом опасность солнечного удара также не стоит недооценивать: человеку без медицинских знаний сложно оценить тяжесть состояния.

«А промедление чревато осложнениями — вплоть до комы и летального исхода. Своевременная помощь поможет сохранить жизнь, поэтому нужно вызвать врача или обратиться в больницу: медицинский специалист решит, требуется ли лечение в стационаре или достаточно специальных процедур в домашних условиях», — указал врач.

Как уточнил специалист, до приезда врачей пострадавшего от теплового или солнечного удара следует уложить человека на спину в тень или прохладное помещение, приподнять голову, создать поток воздуха за счет обмахивания. При рвоте необходимо повернуть пострадавшего набок.

«Приподнять ноги, расстегнуть воротник и ремень, снять одежду, стесняющую движения. Обязательно дайте пострадавшему прохладной, но не холодной воды, а вот лицо лучше смочить холодной водой или накрыть влажной тканью. При перегреве тела пострадавшему поможет прохладная ванна, а на природе — охлаждение в водоеме», — порекомендовал Буюклянов.

Чтобы избежать солнечного и теплового ударов, в период аномальной жары с 12 до 16 часов лучше не выходить на улицу, оставаться в прохладном помещении. На открытом воздухе от палящего солнца защитят головной убор, очки и солнцезащитный крем, но в обеденное время всё равно рекомендуется переместиться в тень, добавил врач.

6 июля руководитель регионального сосудистого центра «Коммунарка» Анастасия Лебедева предупредила, что действие лекарств может измениться под влиянием жары у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, специалист отметила, что с потом выделяется значительное количество важных микроэлементов, отвечающих за регуляцию сердечного ритма, а при обильном потоотделении кровь становится более густой и склонной к тромбозам.