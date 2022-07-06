Врач рассказала об опасности употребления лекарств в жару

Действие лекарств может измениться под влиянием жары у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала «РИА Новости» заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра «Коммунарка» Анастасия Лебедева.

Под воздействием высоких температур меняется тонус сосудов, из-за чего лекарственные препараты могут действовать иначе, пояснила она.

Кроме того, специалист отметила, что с потом выделяется значительное количество важных микроэлементов, отвечающих за регуляцию сердечного ритма, а при обильном потоотделении кровь становится более густой и склонной к тромбозам.

Самую большую опасность, подчеркнула Лебедева, жаркая погода представляет для пожилых маломобильных пациентов. Она порекомендовала таким гулять, работать в огороде, планировать походы в магазин или к врачу до 11 часов дня или после 17 часов вечера.

Накануне, 5 июля, врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что злоупотребление кофе в жару может спровоцировать обезвоживание организма и сердечно-сосудистые заболевания. При этом Лишин допускает употребление не более двух чашек кофе, но рекомендует запивать стаканом воды комнатной температуры. Ледяные напитки специалист советует не пить.

28 июня главврач Скандинавского центра здоровья, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Гаврилова предупредила о том, что в группе наибольшего риска в жару оказываются люди с сердечной недостаточностью и нарушениями ритма сердца.