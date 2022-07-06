Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии еще пять чиновников ушли в отставку на фоне скандала
Общество
Юрист назвала способы защититься от дискриминации со стороны работодателя
Наука
Японские специалисты спроектируют постройку для жизни на Марсе и Луне
Общество
Дожди будут идти в Москве до начала следующей недели
Общество
Онищенко заявил об уверенном поведении оспы обезьян среди людей
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 июля
Мир
Джонсон выразил сожаление об отставке глав минфина и минздрава Британии
Экономика
Россиянам стали чаще навязывать допзащиту при покупке ОСАГО
Мир
Байден ознакомился с письмом арестованной в РФ баскетболистки Грайнер
Мир
Россия намерена закрыть свое посольство в Болгарии
Происшествия
Трансформаторы загорелись на химическом предприятии на Ставрополье

Врач рассказала об опасности употребления лекарств в жару

Врач Лебедева: жара может изменить действие лекарств у людей с болезнями сердца и сосудов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действие лекарств может измениться под влиянием жары у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала «РИА Новости» заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра «Коммунарка» Анастасия Лебедева.

Приступ голода: какие продукты опасны для сердца
Что стоит употреблять аккуратно во избежание проблем со здоровьем

Под воздействием высоких температур меняется тонус сосудов, из-за чего лекарственные препараты могут действовать иначе, пояснила она.

Кроме того, специалист отметила, что с потом выделяется значительное количество важных микроэлементов, отвечающих за регуляцию сердечного ритма, а при обильном потоотделении кровь становится более густой и склонной к тромбозам.

Самую большую опасность, подчеркнула Лебедева, жаркая погода представляет для пожилых маломобильных пациентов. Она порекомендовала таким гулять, работать в огороде, планировать походы в магазин или к врачу до 11 часов дня или после 17 часов вечера.

Накануне, 5 июля, врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что злоупотребление кофе в жару может спровоцировать обезвоживание организма и сердечно-сосудистые заболевания. При этом Лишин допускает употребление не более двух чашек кофе, но рекомендует запивать стаканом воды комнатной температуры. Ледяные напитки специалист советует не пить.

28 июня главврач Скандинавского центра здоровья, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Гаврилова предупредила о том, что в группе наибольшего риска в жару оказываются люди с сердечной недостаточностью и нарушениями ритма сердца.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022