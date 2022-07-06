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TotalEnergies сохранит свои доли в российских компаниях

В TotalEnergies заявили, что компания сохранит свои доли в «Тернефтегазе», «Арктик СПГ – 2» и НОВАТЭКе
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Французская TotalEnergies сохранит свои доли в российских «Тернефтегазе», «Арктик СПГ – 2», «Ямал СПГ» и НОВАТЭКе. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе компании.

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При этом ТotalEnergies согласилась передать «Зарубежнефти» оставшиеся 20%, которыми компания владела в Харьягинском месторождении.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что крупнейшие компании энергетического сектора Франции — TotalEnergies, EDF и Engie — призвали жителей страны сократить потребление электричества и газа на фоне стремительного роста цен на сырье.

Как написала газета Le Journal du Dimanche, 82% французов в ответ на призыв заявили, что согласны включать свои стиральные и посудомоечные машины в режиме экологических программ, а 79% — сменить классические электролампочки на светодиодные.

До этого, 25 июня, ведущие энергетические компании Франции выразили беспокойство в связи с тем, что сокращение поставок из России привело к стремительным росту стоимости сырья. Руководство компаний договорилось коллективно реагировать на спрос на энергию и призвало сократить потребление, чтобы заполучить пространство для маневров. Тогда же отмечалось, что энергетический кризис может стать серьезной угрозой для социального и политического единства Франции.

Беспокойство на фоне энергетического кризиса также высказали власти Бельгии. Премьер-министр страны в июне предупредил Евросоюз о том, что перебои с энергообеспечением одной стороны неизбежно повлияют на соседей. Для того, чтобы не допустить худшего сценария, он предложил рассмотреть возможность совместных закупок энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза (ЕС) включает частичное эмбарго на нефть. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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